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Врач объяснила, как правильно есть блины на Масленицу

Анна Касаткина
13:00 24.02.2020
По мнению специалиста, стоит соблюдать традиции, но при этом к еде «подходить с умом».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pixabay

Отказываться от удовольствия попробовать все, что может предложить праздничный стол, на Масленицу не стоит, однако важно учитывать особенности своего организма. Об этом «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Насретдинова.

«Вы можете есть все, но с учетом переносимости, потому что бывают аллергические реакции, и в небольших количествах», - пояснила она.

Врач добавила, что традиции следует соблюдать, но при этом к еде нужно «подходить с умом».

«Если (после застолья) тяжесть возникла, то лучше подойти к гастроэнтерологу или терапевту, пройти более глубокое обследование. Если эта тяжесть не в первый раз возникает», - добавила Насретдинова.

В понедельник, 24 февраля, в России началась масленичная неделя. Одной из основных традиций гуляний является приготовление блинов - символов солнца. Кульминация празднований в этом году приходится на 1 марта, в этот день в знак окончания зимы будет сожжено чучело Масленицы.

Ранее россияне рассказали о своих любимых начинках для блинов. Так, в качестве заправки для сладких блинчиков большинство предпочитает использовать сгущенку.

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