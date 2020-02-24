Врач объяснила, как правильно есть блины на Масленицу

Отказываться от удовольствия попробовать все, что может предложить праздничный стол, на Масленицу не стоит, однако важно учитывать особенности своего организма. Об этом «Звезде» рассказала врач-гастроэнтеролог Елена Насретдинова.

«Вы можете есть все, но с учетом переносимости, потому что бывают аллергические реакции, и в небольших количествах», - пояснила она.

Врач добавила, что традиции следует соблюдать, но при этом к еде нужно «подходить с умом».

«Если (после застолья) тяжесть возникла, то лучше подойти к гастроэнтерологу или терапевту, пройти более глубокое обследование. Если эта тяжесть не в первый раз возникает», - добавила Насретдинова.

В понедельник, 24 февраля, в России началась масленичная неделя. Одной из основных традиций гуляний является приготовление блинов - символов солнца. Кульминация празднований в этом году приходится на 1 марта, в этот день в знак окончания зимы будет сожжено чучело Масленицы.

Ранее россияне рассказали о своих любимых начинках для блинов. Так, в качестве заправки для сладких блинчиков большинство предпочитает использовать сгущенку.