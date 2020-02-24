Журналиста «Известий» не пустили в Латвию

Власти Латвии не пустили в страну российского журналиста медиахолдинга «Известия» Андрея Захарова. По неизвестным причинам его Шенгенскую визу аннулировали на три года.

Полицейские арестовали Захарова в Риге. Ему сообщили, что Шенген аннулирован по запросу Эстонии. Разъяснить причины этого таможенники отказались.

В Латвии Захаров планировал делать серию репортажей о расширении в двести раз военной базы в городе Даугавпилс.

Ранее в похожую ситуацию попала корреспондент «Звезды» в литовском Вильнюсе. В аэропорту выяснилось, что виза аннулирована задним числом по запросу Латвии.