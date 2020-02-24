Судно-трубоукладчик, которое может достроить «Северный поток-2», изменило маршрут

Судно «Академик Черский», принадлежащее «Газпрому», изменило маршрут. Теперь вместо Сингапура оно направляется к берегам Шри-Ланки.

Этот трубоукладчик должен завершить строительство «Северного потока-2». Из порта Находки он вышел 9 февраля. Перед тем, как прибыть на место возведения газопровода, корабль должен был пройти модернизацию в Сингапуре. Однако, согласно данным порталов Marine Traffic и Vesselfinder, в понедельник, 24 февраля, «Академик Черский» поменял маршрут и теперь движется в порт столицы Шри-Ланки.

По подсчетам, при текущей скорости в Коломбо судно прибудет только 18 марта, а в Сингапуре оно должно было быть уже 22 февраля. С чем связана смена маршрута, пока не известно.

В конце 2019 года США ввели против «Северного потока-2» санкции. Под ограничение попали иностранные компании, участвующие в возведении объекта. Практически сразу после этого место строительства в водах Дании покинули корабли швейцарской Allseas.

После объявления санкций тогда еще занимавший пост председателя правительства Дмитрий Медведев заявил, что ситуация не критичная - у «Газпрома» есть альтернативные варианты. На тот момент осталось проложить менее 160 километров труб.

В середине февраля глава российской нефтегазовой корпорации заявил, что «Северный поток-2» будет достроен к концу 2020 года.

Напомним, что против возведения трубопровода активно выступают США, которые хотят поставлять в страны Евросоюза свой сжиженный природный газ.