В Москве распустились первые подснежники. Их обнаружили в самом большом природном заказнике в столице - в «Долине реки Сетунь». Об этом сообщили специалисты ГПБУ «Мосприрода».

Отмечается, что обычно первые подснежники в Москве появляются в конце марта - начале апреля.

Москва стала не первым городом, где в этом году рано зацвели подснежники. Ранее они распустились в Нижегородской области, Туле и Костроме.