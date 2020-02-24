В Китае разработана вакцина, показавшая эффективность против коронавируса

Китайские ученые разработали вакцину, которая показала эффективность против нового типа коронавируса. Об этом на брифинге в Москве сообщил посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Но это предварительно, нужны дальнейшие проверки и доработки», - сказал дипломат.

Он отметил, что клинические испытания вакцины могут быть завершены минимум через восемь месяцев.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй назвал борьбу с коронавирусом в Китае всенародной войной. По словам посла, вирус не является искусственно созданным.

«Я вам точно скажу, что это не искусственное. Возможно, этот вирус похож на вирус SARS и получен от диких животных», - отметил Ханьхуэй.

По последним данным, жертвами китайской пневмонии стали 2619 человек, заражены 79434.