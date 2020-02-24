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В один клик: присоединиться к проекту «Дорога памяти» можно при помощи QR-кода

Анна Касаткина
11:50 24.02.2020
Поведать о том, как сражались за Родину предки, может каждый.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Присоединиться к масштабному проекту «Дорога памяти» и рассказать о подвигах родных в Великой Отечественной войне стало еще проще. Теперь на сайт можно перейти по специальному QR-коду.

К проекту присоединяются все больше россиян - в мультимедийную галерею фронтовиков уже загружено более семисот тысяч фотографий. Галерею представят к 75-летию Победы в подмосковном парке «Патриот».

Поведать о том, как сражались за Родину предки, может каждый. Достаточно навести смартфон на QR-код из видео, который сразу перебросит в спецраздел на сайте Минобороны РФ. После требуется лишь выбрать фотографию фронтовика и загрузить ее в базу данных.

Участие в проекте принимают и ведущие телеканала «Звезда». Они делятся историями своих родственников, которые заставляют их гордиться.

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