Израиль сообщил об ударе по целям в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по палестинским целям, размещенным в секторе Газа. Об этом заявила пресс-служба израильской армии в официальном Twitter.

Ранее сообщалось, что из сектора Газа были выпущены 20 ракет по Израилю, десять из которых были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Удар планировался по израильским гражданским лицам.

В конце января армия обороны Израиля наносила авиаудар по военным целям, размещенным на территории сектора Газа. В официальном сообщении ЦАХАЛ заявлял, что удар является ответным на запущенные ХАМАС ракеты и шары с бомбами.