Вышинский и Черышева вышли на пикет в защиту журналистов Sputnik в День независимости Эстонии

Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский и шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева вышли на пикет у эстонского посольства в Москве. В День независимости в прибалтийской республике 24 февраля они решили напомнить о притеснении журналистов эстонского отделения Sputnik.

Черышева отметила, что этот день стал днем «траура» по независимости, демократии и свободе слова, так как европейское государство лишило работы более 30 своих граждан за то, что «они думают иначе, они вне мейнстрима».

Шеф-редактор добавила, что редакция в эту дату могла бы отмечать свое четырехлетие.

«Но уже два месяца как практически весь коллектив уволен, они находятся в принудительном отпуске, без работы, без средств к существованию. Потому что власти Эстонии вынудили нас прервать трудовые договоры с МИА "Россия сегодня"», - сказала она.

Вышинский на акции призвал министерство иностранных дел государства и другие официальные власти отреагировать на ситуацию.

«Мы рассчитываем, что в день, когда эстонцы празднуют, они будут не только праздновать, но и вспоминать о тех ценностях, которые они выбрали в День независимости», - подчеркнул он.

В декабре прошлого года сотрудники Sputnik Эстония получили от полиции письма с предупреждениями о возбуждении против них уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». В правоохранительных органах заявили, что это связано с санкциями, наложенными Евросоюзом на генерального директора информационного агентства Дмитрия Киселева. В результате сотрудники редакции вынуждены были прекратить свою работу.

Воздержаться от давления на сотрудников СМИ эстонские власти призвали в ОБСЕ. Президент России Владимир Путин назвал происходящее «удивительным цинизмом» и пообещал журналистам поддержку.