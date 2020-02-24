В Москве с 1 марта отключат бесплатный Wi-Fi в наземном транспорте

Беспроводной бесплатный интернет в наземном транспорте Москвы с 1 марта 2020 года будет недоступен. В «Мосгортрансе» сообщили, что эта мера временная - в автобусах, электробусах, троллейбусах и трамваях будут проводить модернизацию оборудования.

Сейчас, как объяснили в ведомстве, услуга не удовлетворяет пользователей. «Мосгортранс» в ближайшее время проведет опрос пассажиров, после которого подготовит техническое задание.

Обновленную систему Wi-Fi планируют запустить во II полугодии 2020 года.

Напомним, что первые автобусы с беспроводным интернетом появились в столице в начале 2016 года. Всего городская система насчитывает более 18 тысяч точек подключения к бесплатной сети.