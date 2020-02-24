В Совфеде назвали причину сложностей в отношениях России и Украины

Почти все сложности, которые периодически возникают в отношениях между Россией и Украиной, инспирированы извне. Так считает глава международного комитета Совета Федерации РФ Константин Косачев.

«Преодолеваться они могут, только если внешний фактор будет работать не на продолжение конфронтации, а на поиск путей сближения», - приводят слова сенатора РИА Новости.

По словам Косачева, чтобы конфликт прекратился, нужно перестать поддерживать «партию войны» в Киеве.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина должны помириться друг с другом. По его словам, улучшение отношений этих двух стран было бы в интересах всего мира.

«Когда президент США говорит, что Россия и Украина должны поладить друг с другом, он вряд ли лукавит», - заявил Косачев.

Однако глава международного комитета Совфеда РФ считает, что Трампа тема Ближнего Востока или Китая интересует гораздо больше, чем тема Украины.