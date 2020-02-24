Путин поздравил буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю. Глава государства отметил важную роль религиозных общин в жизни страны и передал свои праздничные пожелания.

В своем обращении Путин отметил, что Новый год в буддизме символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов.

«Важно, что российские буддисты бережно хранят и передают из поколения в поколение традиции предков. Буддийские общины активно участвуют в жизни страны, вносят весомый вклад в гармонизацию межнациональных и межрелигиозных отношений», - говорится в поздравительной телеграмме.

В наступающем году Путин пожелал буддистам счастья и благополучия, а также успехов в делах и добрых начинаниях.