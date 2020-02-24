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Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек

Тамара Астапенкова
00:05 24.02.2020
Больше всего инфицированных зарегистрировано в Японии, Южной Корее и Италии.
Число зараженных коронавирусом за пределами Китая выросло до 1769 человек
© Фото: R4924_italyphotopress via www.im www.imago-images.de Globallookpress

В воскресенье, 23 февраля, общее число инфицированных новым видом коронавируса за пределами границ Китая выросло до 1769 человек. Данные привела Всемирная организация здравоохранения в своем ежедневном отчете.

За сутки количество заболевших за пределами Китая увеличилось на 367 человек. Больше всего инфицированных зарегистрировано в Японии. Там, по данным 23 февраля, имеют положительный результат на коронавирус 838 человек. Второе место по числу заболевших занимает Южная Корея. В этой стране 602 человека инфицированы коронавирусом. На третьем месте по количеству зараженных стоит Италия, там болеют 152 человека.

Ранее сообщалось, что в Италии скончался третий пациент от коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. В некоторых регионах страны введен запрет на проведение любых массовых мероприятий. Власти Италии объявили, что будут предпринимать меры по предотвращению распространения коронавируса, аналогичные тем, которые введены в Китае.

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