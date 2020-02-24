В Совфеде дали оценку словам Трампа об отношениях России и Украины

Словам президента США Дональда Трампа о заинтересованности в хороших отношениях между Россией и Украиной верить нельзя, поскольку он практически не выполняет своих обещаний. Об этом заявил в воскресенье, 23 февраля, член международного комитета Совета Федерации Алексей Кондратьев.

«Верить Трампу нельзя. Недоговороспособен. Много говорит, но практически не выполняет обещаний», - сказал парламентарий РИА Новости.

Кондратьев предположил, что заявление Трампа может быть лишь предвыборным ходом, а также демонстрацией поддержки президенту Украины Владимиру Зеленскому, который в свою очередь встал на сторону Трампа перед возможным импичментом.

«Желание показать себя миротворцем, - значит показать себя влияющим на политику России более, чем Европа, да и более, чем коллеги из американского истеблишмента», - добавил Алексей Кондратьев.

Ранее Дональд Трамп заявил журналистам, что хочет примирения России и Украины. Американский президент также добавил, что примирение этих двух стран «было бы замечательно» для всего мира.