На границе с Австрией остановили поезд из Италии с подозрением на коронавирус

Власти Австрии остановили на границе со своей страной поезд с двумя пассажирами с подозрением на коронавирус. Состав следовал из Италии.

Поезд сделал вынужденную остановку в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер. Он расположен непосредственно между федеральной землей Тироль и автономной провинцией Италии Южный Тироль.

Признаком возможного заболевания коронавирусом стала высокая температура пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Ранее сообщалось о смерти третьего в Италии человека, заразившегося коронавирусом. От осложнений умерла женщина в городе Кремона. Она страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице в тяжелом состоянии.