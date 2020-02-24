На границе с Австрией остановили поезд из Италии с подозрением на коронавирус
Поезд сделал вынужденную остановку в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер.
© Фото: Cheng Min, Xinhua, Globallookpress
Власти Австрии остановили на границе со своей страной поезд с двумя пассажирами с подозрением на коронавирус. Состав следовал из Италии.
Поезд сделал вынужденную остановку в Восточных Альпах на пограничном перевале Бреннер. Он расположен непосредственно между федеральной землей Тироль и автономной провинцией Италии Южный Тироль.
Признаком возможного заболевания коронавирусом стала высокая температура пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
Ранее сообщалось о смерти третьего в Италии человека, заразившегося коронавирусом. От осложнений умерла женщина в городе Кремона. Она страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице в тяжелом состоянии.