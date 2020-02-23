Останки погибших в Войну солдат торжественно перезахоронят в Севастополе перед Днем Победы

Торжественное захоронение останков около 300 солдат Великой Отечественной войны планируется провести в Севастополе 4 мая. Погибшие при обороне и освобождении города в 1942 и 1944 годах бойцы и командиры будут преданы земле на Мемориальном братском кладбище. Об этом сообщила руководитель Севастопольского объединения поисковых отрядов «Долг» Марина Гавриленко.

Такие церемонии походят в Севастополе ежегодно. Многих поднятых поисковиками военнослужащих не удается опознать. В этот раз удалось выяснить личность одного из павших - это башнер танка Т-34 Николай Чеховский, погибший в 1944 году. Сейчас ведется поиск его родственников.

Обычно севастопольские поисковики перезахоранивают до ста погибших героев в год. В этом году - в три раза больше.

«Говорить, мало или много это - не совсем правильно. Каждый чей-то папа или сын, он ушел на войну и не вернулся», - передает ТАСС слова Гавриленко.

Она уточнила, что часть красноармейцев была найдена в феврале при ремонте площади Ушакова в центре Севастополя.