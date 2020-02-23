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Трамп с недоумением встретил вернувшихся с карантинного судна в Японии американцев

Павел Воробьев
09:46 23.02.2020
Президента США застало врасплох решение Госдепартамента вернуть в страну всех американцев с судна Diamond Princess, включая заразившихся коронавирусом.
Трамп с недоумением встретил вернувшихся с карантинного судна в Японии американцев
© Фото: Stefani Reynolds, Keystone Press Agency, Globallookpress

Дональд Трамп не оценил информацию о том, что 14 американцев с признаками коронавируса получили разрешение вернуться в США вместе с другими эвакуированными с корабля Diamond Princess. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее чиновники Госдепартамента решили провести масштабную эвакуацию американских граждан, бывших на карантинном судне в японском порту Йокогама. Решение было принято после консультаций с Департаментом здравоохранения и соцуслуг, выдавшем положительное заключение. Однако против эвакуации выступили представители американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний, указавшие, что люди с признаками заражения могут спровоцировать распространение вируса. В результате 328 американцев все же были вывезены авиарейсами в США, включая 14 человек с подозрением на вирус.

Трамп, которого не известили о вывозе 14 зараженных, обрушил критику на главу Департамента здравоохранения Алекса Азара. Досталось и другим чиновникам, ответственным за эвакуацию. В Белом доме назвали позицию Трампа о закрытии границ для инфицированных коронавирусом «критически важной для сохранения безопасности страны».

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