Трамп с недоумением встретил вернувшихся с карантинного судна в Японии американцев

Дональд Трамп не оценил информацию о том, что 14 американцев с признаками коронавируса получили разрешение вернуться в США вместе с другими эвакуированными с корабля Diamond Princess. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее чиновники Госдепартамента решили провести масштабную эвакуацию американских граждан, бывших на карантинном судне в японском порту Йокогама. Решение было принято после консультаций с Департаментом здравоохранения и соцуслуг, выдавшем положительное заключение. Однако против эвакуации выступили представители американского Центра по контролю и предотвращению заболеваний, указавшие, что люди с признаками заражения могут спровоцировать распространение вируса. В результате 328 американцев все же были вывезены авиарейсами в США, включая 14 человек с подозрением на вирус.

Трамп, которого не известили о вывозе 14 зараженных, обрушил критику на главу Департамента здравоохранения Алекса Азара. Досталось и другим чиновникам, ответственным за эвакуацию. В Белом доме назвали позицию Трампа о закрытии границ для инфицированных коронавирусом «критически важной для сохранения безопасности страны».