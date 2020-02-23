Осторожно, лакрица: названы продукты, которые вызывают бессонницу

Диетолог из Германии Хайдрун Шуберт перечислил пятерку полезных продуктов, от употребления которых следует отказаться в вечернее время, так как это может привести к проблемам со сном.

Специалист пояснил, что случаи с возникновением бессонницы индивидуальны, однако чаще всего связаны с употреблением определенной пищи. Одним из таких продуктов является солодка или лакрица: растение, которое используют при изготовлении горьковатых на вкус конфет. Солодка содержит глицирризин - лекарственное вещество, которое влияет на водно-солевой баланс и может спровоцировать повышение кровяного давления. Из-за этого может возникнуть чувство беспокойства и проблемы с засыпанием. Поэтому перед сном от таких сладостей лучше отказаться.

Также следует быть осторожнее с напитками - кофе и двумя видами чая (черным и зеленым), поскольку они, в зависимости от сорта, могут содержать много кофеина. По этой же причине нарушить сон может и ломтик шоколада (содержащееся в нем какао действует на организм точно так же, как и кофеин).

Кроме того, отметил немецкий диетолог, перед сном лучше избегать блюд с чили и имбирем, а также салатов. Как оказывается, при употреблении сырых овощей пищеварительный тракт работает на полной скорости, что в результате не лучшим образом сказывается на засыпании.