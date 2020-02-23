Искусственный интеллект нашел новые антибиотики

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) в США составили самообучающуюся компьютерную программу, которая смогла найти сразу девять новых веществ, пригодных для использования в качестве антибиотиков. Ученые отмечают, что это буквально прорыв в медицине, спасающий человечество от масштабных эпидемий.

Решение использовать компьютерный интеллект для поиска антибиотиков не является новым, но именно программа из MIT позволила сделать мощный шаг в этом направлении, сообщает издание Cell.

Дело в том, что поиск новых антибиотиков традиционными методами чрезвычайно труден. Болезнетворные бактерии в большинстве обладают сильной приспособляемостью и довольно быстро вырабатывают иммунитет к антибиотикам, - лекарства становятся бесполезными. Так, самый известный антибиотик пеницилин, обнаруженный в 1942 году, стал терять эффективность уже к 1945 году. Поиск или синтезирование химическим способом новых антибиотиков затруднено тем, что 99 процентов бактерий на планете не размножаются в искусственной питательной среде в лабораториях. То есть над ними невозможно проводить планомерных опытов.

Ученые из MIT предложили программе проанализировать огромную библиотеку химических соединений, чтобы найти вещества, отвечающие заданным параметрам. Например - способностью убивать бактерии кишечной палочки. Программа смогла найти 23 вещества, из них ученые отобрали девять наиболее эффективных.

Сообщается, что один из самых мощных новых антибиотиков назвали халицином в честь искусственного интеллекта HAL из фильма «2001 год: Космическая одиссея». Халицин может убивать бактерии бактерии туберкулеза, псевдомембранозного колита, энтеробактерии и акинетобактерии Баумана.