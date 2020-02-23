Google выпустила новую версию Android

Американская компания Google выпустила новую версию операционной системы Android. Пока установить обновление можно только на смартфоны серии Pixel, начиная с моделей Pixel 2 и Pixel XL.

Разрабатывая новую ОС, компания уделила внимание производительности и безопасности. Теперь пользователи смогут давать одноразовый доступ к микрофону, камере и геолокации, а также у них появился доступ к сети 5G.

Одна из «фишек» новой ОС Android 11 - поддержка работы со складными экранами. Кроме того, там будет обновлена система обмена смс-сообщениями и добавлена система создания длинных скриншотов (пользователь смартфона сможет сфотографировать статью с интернет-ресурса).