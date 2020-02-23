В Мексике пропала 15-летняя россиянка

Генпрокуратора мексиканского штата Халиско объявила уровень «желтой тревоги» в связи с пропажей трех несовершеннолетних девушек. Среди них - 15-летняя россиянка и две гражданки страны 16 и 17 лет.

Девушки пропали в период с 17 по 19 февраля. В правоохранительных органах полагают, что подростки находятся в опасности и могли стать жертвами преступления.

Ситуацию взял на контроль почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро. Он сразу же связался с отцом пропавшей россиянки, семья которой постоянно проживает в Халиско. Мужчина сообщил, что в день исчезновения его дочь была дома со своими братьями, а в какой-то момент просто ушла из него, ничего никому не сказав. После этого родственники обратились в полицию.

Дальнейшие подробности пока не известны, поскольку в связи с тайной следствия отец перестал отвечать на телефонные звонки. В свою очередь прокуратура штата пообещала проинформировать СМИ о ходе поисковой операции не ранее понедельника, 24 февраля.