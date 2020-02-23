Синоптики рассказали о погоде в Москве в День защитника Отечества

Погода в Москве 23 февраля будет определяться теплым юго-западным ветром, и столбик термометра может достичь четырех градусов тепла. Такой прогноз обнародовал Гидрометцентр .

Вместе с теплом в город придет облачность, так что местами возможны небольшие или умеренные осадки в виде дождя или мокрого снега. По мнению синоптиков, такая погода продержится в столичном регионе до среды, когда начнется потепление до семи градусов. Во вторник и четверг прояснится, и москвичи смогут насладиться солнцем. Однако уже к пятнице вернется облачность с осадками.