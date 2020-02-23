Глава Роспотребнадзора и президент Татарстана навестили эвакуированных с судна Diamond Princess россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова и президент Татарстана Рустам Минниханов посетили госпиталь в Казани, где находятся на карантине россияне, эвакуированные из Японии с судна Diamond Princess, а также принимавшие участие в эвакуации специалисты МЧС. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

«Восемь человек доставлены в Казань. Среди них четверо жителей нашей республики и один ребёнок», - передает РИА Новости слова Галимовой.

По данным чиновницы, все эвакуированные размещены в отдельных боксах инфекционного отделения больницы. А Попова и Минниханов получили всю информацию о их состоянии.

Ранее сообщалось, что восемь россиян со стоящего в японском порту Иокогама судна Diamond Princess силами МЧС эвакуированы в Казань. Остальные туристы-россияне пожелали остаться в Японии.