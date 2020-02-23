В Индии опровергли новость о руднике с огромным запасом золота

Геологическая служба Индии не подтвердила сообщения о найденном в стране руднике с более чем тремя тысячами тоннами золота. Как написали некоторые местные СМИ, данное количество превышает золотой запас страны в пять раз.

Специалисты геологической службы сообщили, что в штате Уттар-Прадеш, где якобы был обнаружен рудник, можно найти лишь не более 160 килограммов драгметалла. Об этом пишет Outlook India.

На сегодняшний день золотой запас Индии составляет 626 тонн. Если бы информация о руднике соответствовала действительности, страна могла бы оказаться на второй строчке в мире по количеству этого драгметалла, сдвинув с него Германию (3366 тонн). Сейчас лидером по объему золотых запасов является США (более 8133 тонн). Россия по данным на декабрь 2019 года занимает пятое место в рейтинге (2261 тонна).