Помощник Трампа прокомментировал информацию о «российском вмешательстве» в выборы

Помощник главы Соединенных Штатов по национальной безопасности Роберт О'Брайен не получал информации от разведки, которая говорила бы о попытках России способствовать переизбранию Дональда Трампа на предстоящих выборах. Об этом сообщил сам О'Брайен в интервью телекомпании ABC, которое было частично обнародовано вчера, 22 февраля.

По данным The New York Times, 13 февраля этого года разведсообщество США организовало специальный закрытый брифинг, одной из центральных тем которого стали возможные попытки России повлиять на президентские выборы в стране.

Помощник президента сообщил, что информацией о лоббировании кандидатуры Трампа со стороны РФ он не располагает. При этом О'Брайен упомянул, что обладает достаточно широким доступом к сведениям разведки

Политик усомнился в том, что России может быть выгодно продвигать президента, который вложил $2,2 трлн в усовершенствование вооруженных сил США, ранее «находившихся в плачевном состоянии боеготовности», перебросил американские войска в Европу и Азию и способствовал увеличению расходов остальных членов НАТО на $400 млрд до 2024 года.

«Зачем им желать его переизбрания, на мой взгляд, это бессмысленно», - высказался Роберт О'Брайен.

Ранее Кремль предсказывал увеличение числа «параноидальных сообщений» о российском вмешательстве в президенские выборы Соединенных Штатов. Об этом рассказал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в пятницу, обозначив, что эти подозрения никак не связаны с действительностью.