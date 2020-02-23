Число заболевших коронавирусом в Китае приблизилось к 77 тысячам

Китайские власти обнародовали данные, согласно которым количество заболевших коронавирусом нового типа составило 76936 человек, из которых 2442 скончались. Из болеющих сейчас 10968 человек находятся в тяжелом состоянии. Вместе с тем, 22888 человек вылечились и уже выписаны из больниц. Статистику распространения инфекции подтверждает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Накануне сообщалось, что китайские врачи были вынуждены поменять определение «близких контактов» с заболевшими из-за новых данных о вирусе. Выяснилось, что он заразен еще за два дня до появления первых симптомов у инфицированного. Таким образом в группу риска попадают все, кто контактировал с заболевшими за двое суток до проявления у них признаков болезни. Всех таких контактеров необходимо взять под наблюдение. Согласно заявлению госкомитета по здравоохранению, сейчас под медицинским наблюдением оказались более 106 тысяч человек по всей стране.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке нового коронавируса в городе Ухань провинции Хубэй. Организация признала эпидемию чрезвычайной ситуацией международного значения.