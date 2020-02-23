В Дании умер создатель легендарной фигурки для LEGO

Дизайнер датской компании Lego Group Йенс Нигард Кнудсен, работавший там более 30 лет, скончался в хосписе на западе страны в возрасте 78 лет. Кнудсен являлся одним из создателей популярной мини-фигурки человека с двигающимися руками и ногами, которая стала незаменимой деталью многих развивающих детских конструкторов компании.

О смерти дизайнера сообщило AFP со ссылкой на бывшего коллегу Кнудсена Нильса Милана Педерсена.

«Его воображение было просто фантастическим. Если у нас был мозговой штурм, это было больше похоже на мозговой ураган - столько у него было идей», - рассказал Педерсен.

Причиной смерти создателя LEGO-фигурки стал боковой амиотрофический склероз - неизлечимое заболевание нервной системы, приводящее к параличу конечностей и мышечной атрофии.