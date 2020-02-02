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Вступили в силу новые правила для получения Шенгенской визы

Тамара Астапенкова
03:55 02.02.2020
Теперь документы на визу можно подать за шесть месяцев до предполагаемого путешествия, вместо трех по старому регламенту.
Вступили в силу новые правила для получения Шенгенской визы
© Фото: Reporters, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

В воскресенье, 2 февраля, вступили в силу обновленные правила выдачи виз Евросоюза. Нововведения должны упростить въезд на территорию сообщества, а также способствовать решению миграционного кризиса, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

«Правила облегчают получение визы для въезда в Европу легальным путешественникам, способствуют развитию туризма, торговли и бизнеса, а также предоставлять больше возможностей для противодействия незаконной миграции и угрозам внутренней безопасности ЕС», - говорится в сообщении пресс-службы.

Новые правила будут действовать для получения краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону: Австрию, Бельгию, Чехию, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию, Грецию, Венгрию, Италию, Латвию, Литву, Люксембург, Мальту, Нидерланды, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Испанию и Швецию. Нововведения коснутся и правил для получения разрешения на въезд в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

«Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода», - поясняют в пресс-службе ЕС.

По новым правилам, документы на визу теперь можно подать за шесть месяцев до предполагаемого путешествия, вместо трех по старому регламенту. Также заявление может быть заполнено и подано в электронном виде в стране проживания путешественника, ранее документы подавались только на бумажных носителях.

Список необходимых для получения визы документов не изменился. Зато повысился консульский сбор с 60 евро до 80 евро. Это повышение стало первым, начиная с 2006 года, и оно необходимо, чтобы государства-члены ЕС могли лучше покрывать расходы на оформление визы, уточнили в пресс-службе.

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