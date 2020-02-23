Истребители ЮВО перехватили «нарушителя» границы

Экипажи истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Южного военного округа в преддверии Дня защитника Отечества выполнили в небе Ростовской области перехват условного нарушителя границы воздушного пространства, сообщает пресс-служба ЮВО.

Более 15 экипажей истребителей современных Су-30СМ осуществляли учебно-тренировочные работы в составе пар. После перегруппировки в звенья военнослужащие отработали элементы воздушного боя, наступательные и оборонительные действия. Также выполнили тактические приемы воздушного боя и боевые маневры: «угол», «вилку», «крюк», «винт», «крышу», «узел», «аркан», «краб», «ракушку».



Дальний воздушный бой велся с использованием бортовой аппаратуры передачи данных и межсамолетной навигации, что позволило в закрытом сегменте вести обмен информацией о воздушной и тактической обстановке.



Учения прошли на сверхмалых высотах и на высотах до пяти тысяч метров. Полеты проходили в сложных метеоусловиях днем и ночью. При отработке специальных упражнений летной подготовки пилоты провели в воздухе свыше 150 минут.

Су-30СМ - модификация Су-30. Обладает сверхманевренностью, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, двигателями с управляемым вектором тяги и передним горизонтальным оперением.

Истребитель способен применять современное и перспективное высокоточное вооружение класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность».

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой.