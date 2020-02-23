Глава МВД поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Глава Министерства внутренних дел России поздравил население с Днем защитника Отечества. Владимир Колокольцев обратился к личному составу вооруженных сил страны и к ветеранам, поздравив их с 23 февраля.

Глава МВД охарактеризовал праздник как символ силы духа, мужества и преданности интересам страны. Поздравление было размещено на официальном сайте министерства.

Колокольцев выразил особую признательность участникам Великой Отечественной войны, 75-летний юбилей которой отмечает страна в 2020 году. Он поблагодарил их за их усилия, благодаря которым страна живет под мирным небом, и отметил, что ветераны с честью вынесли многочисленные испытания, выпавшие на их долю.

Министр назвал чествование ветеранов войны и возложение цветов на мета воинских захоронений одной из главных и важнейших традиций праздника.

Колокольцев заявил, что великое наследие ушедших лет, оставленное прошлыми поколениями, сегодня бережно хранится и приумножается сотрудниками внутренних дел, поддерживающими безопасность государства.