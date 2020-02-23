Российские военные поздравили жителей Сирии с 23 февраля

Сирийские жители и российские военные поздравили друг друга с 23 февраля, после проведенной гуманитарной акцией в бывшем прифронтовом районе Банизайл. По словам вице-мэра Алеппо Абду Салама Ашшехаби, именно он подвергся наиболее сильным разрушениям, поэтому гуманитарная акция стала актуальной для местного населения, которое постепенно возвращается в родной город, после того, как его покинули боевики.

«Этот район был выбран нами как наиболее пострадавший, подвергшийся огню артиллерии боевиков. Именно поэтому мы приехали сегодня сюда», - отметил представитель ЦПВС Петр Вангели.

Сотрудники центра по примирению вместе с военной полицией привезли жителям 250 продуктовых наборов и 500 килограммов традиционного сирийского хлеба.

Российские военные со своей стороны пожелали сирийцам скорейшего восстановления их района и возвращения в Сирию мирной жизни.