В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт

Правила выдачи разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах будет изменено с понедельника 24 февраля. О скором вступлении в силу новых правил стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

Обновления включают в себя более жестокие требований для заявителей, полагающихся на пособия от государства.

Задумка нововведений состоит в том, чтобы сделать членов американского общества финансово самостоятельными. По информации Белого дома, Министерство внутренней безопасности страны начнет исполнение нового законодательства в с начала следующей недели.

Осенью прошлого года администрация страны приняла решение, позволяющее иммиграционным службам отказывать в предоставлении грин-карты или визы иммигрантам, имеющим низкий доход. Нововведение было призвано ослабить налоговое бремя жителей США, однако оно было заблокировано федеральным судом Штатов.