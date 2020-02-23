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В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт

Анна Берестовая
05:00 23.02.2020
США изменит правила выдачи разрешений на постоянное жительство Задумка нововведений состоит в том, чтобы сделать членов американского общества финансово самостоятельными.
В США вступают в силу новые правила по выдаче грин-карт
© Фото: Avvo, Facebook

Правила выдачи разрешений на постоянное жительство в Соединенных Штатах будет изменено с понедельника 24 февраля. О скором вступлении в силу новых правил стало известно из заявления пресс-службы Белого дома.

Обновления включают в себя более жестокие требований для заявителей, полагающихся на пособия от государства.

Задумка нововведений состоит в том, чтобы сделать членов американского общества финансово самостоятельными. По информации Белого дома, Министерство внутренней безопасности страны начнет исполнение нового законодательства в с начала следующей недели.

Осенью прошлого года администрация страны приняла решение, позволяющее иммиграционным службам отказывать в предоставлении грин-карты или визы иммигрантам, имеющим низкий доход. Нововведение было призвано ослабить налоговое бремя жителей США, однако оно было заблокировано федеральным судом Штатов.

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