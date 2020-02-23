Парковка в Москве станет бесплатной 23 и 24 февраля

23 и 24 февраля текущего года жители Москвы смогут бесплатно припарковать свои автомобили в любой части города.

Занять парковочное место будет возможно на любой улице, включенной в зону платной парковки. Плоскостные парковочные зоны со шлагбаумами будут работать в привычном режиме и оплачиваться в соответствие с актуальными тарифами.

В 2020 году парковочные зоны столицы будут бесплатными на протяжении 70 дней.

До этого бесплатная парковка была обеспечена москвичам с 1 по 8 января - во время новогодних праздников.

Следующей датой, в которую столичные водители смогут припарковаться бесплатно, станет Международный женский день, отмечающийся 8-9 марта. Также праздничными днями, приносящими привилегии водителям, станут 1, 2, 4, 5, 9 и 11 мая, а также 2 и 13 июня (День России) и 4 ноября (День народного единства).