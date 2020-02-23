Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло за сутки на треть

На треть возросло число зараженных коронавирусной инфекции в Южной Корее и составляет 556 человек. Медики сообщают о четырех летальных случаях, передает The Korea Herald.

Первый случай заболевания был зафиксирован в Ухане 31 декабря. Ранее неизвестный вирус начал активно распространяться не только по территории провинции, но и по всему Китаю и выходить за пределы страны. Сейчас заболевшие числятся в 26 странах мира. Самая большая вспышка инфекции зафиксирована в Италии - на севере страны заражено 79 человек. В Китае число больных превысило 76 тысяч человек , умерло 2345 пациентов.

По предварительной версии, человеку вирус передался от диких животных, которых в Китае употребляют в пищу.

У всех больных диагностируются одинаковые симптомы: высокая температура, проблемы с дыханием и кашель. Заболевание передается воздушно-капельным путем от человека к человеку, а также есть вероятность заражения через посылки и вещи, с которыми контактировал больной. Жителям Китая и туристам советуют соблюдать меры предосторожности - использовать средства защиты органов дыхания - маски, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи, а также не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты, и употреблять только термически обработанную пищу и бутилированную воду.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией, российские власти приняли решение о закрытии границы России и Китая, ограничили ввоз мясной продукции из Поднебесной, приостановили железнодорожное и частично воздушное сообщение.