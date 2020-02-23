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Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса

Ирина Егорова
04:30 23.02.2020
Согласно документу, прекращается рабочая и учебная деятельности, отменены все массовые мероприятия, а также запрещены въезд и выезд.
Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса
© Фото: Chen Zhenhai Xinhua Globallookpress

Совет министров Италии на экстренном заседании спустя пять часов обсуждения принял декрет с мерами борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны.

«В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определенных исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае. В этих районах уже предусмотрена приостановка рабочей деятельности и массовых мероприятий и учебы», -  заявил премьер-министр Джузеппе Конте.

По его словам, при необходимости на пункты пропуска будут привлекаться вооруженные силы.

Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора добавил, что будут отменены все спортивные соревнования в воскресенье.

О каком-либо наказании в случае нарушения правил декрета Конте не сообщил, так как власти полагаются на доверие граждан, которые «согласятся потерпеть неудобства в течение пары недель». Однако несогласие с принятым запретом можно приравнять к уголовной статье «неподчинение распоряжениям властей», передает РИА Новости слова премьер-министра.

По последним данным, в Италии число заболевших COVID-19 достигло 79 человек. Первая жертва коронавируса на территории страны скончалась 22 февраля. На сегодняшний день уже зарегистрировано два смертельных случая. Число зараженных в Китае превысило 76 тысяч человек. С момента возникновения вспышки ранее неизвестной болезни, о которой китайские власти сообщили 31 декабря 2019 года, умерло 2345 пациентов.

Число больных новым видом пневмонии в России составляет три человека - это пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, которые были эвакуированы бортом МЧС с корабля 22 февраля. Сейчас они помещены на карантин в Казани. 

Для борьбы с коронавирусной инфекцией, российские власти приняли решение о закрытии границы России и Китая, ограничили ввоз мясной продукции из Поднебесной, приостановили железнодорожное и частично воздушное сообщение. 

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