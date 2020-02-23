Умер чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко

Знаменитый советский футболист Марьян Плахетко скончался на 75-м году жизни. О его смерти сообщила пресс-служба московского ЦСКА на своей странице в Twitter.

© Умер pfc_cska Twitter

Защитник ЦСКА стал обладателем титула чемпиона Светского Союза по футболу в 1970 году в матче с московским «Динамо». Кроме этого, спортсмен в разное представлял команды «Карпаты» (1963–1964 годы) и клуба СКА (1965–1966 годы). Также Плахетко с 1976 по 1980 годы представлял клуб ГДР «Мотор».

Дважды футболист защищал честь сборной СССР - в 1968 году против Австрии, а в 1971 году против сборной Мексики.

После завершения спортивной карьеры Марьян Плахетко работал на должности начальника ЦСКА и «Торпедо».