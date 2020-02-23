Тест на богатство: США ужесточают требования к финансовому положению иммигрантов

Соединенные Штаты ужесточают требования к финансовому положению иммигрантов. Новые поправки вступают в силу 24 февраля.

В соответствии с ними Служба гражданства и иммиграции США вправе отказывать в законном проживании, визах или въезде в страну иммигрантам с низким доходом.

«Самодостаточность и самообеспеченность являются ключевыми американскими ценностями, которые должны поощрять и принимать следующее поколение иммигрантов», - передает Voice of America слова исполняющего обязанности заместителя министра национальной безопасности Кена Куччинелли.

Критики инициативы уже назвали ее «тестом на богатство».

Согласно предложенной президентом США Дональдом Трампом идеи, снизится наплыв иммигрантов, которые намерены жить в стране за счет государственных социальных выплат, а также пользоваться программами медицинской и социальной поддержки для бедных.