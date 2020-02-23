В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно. Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в данной области. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, приводимым ТАСС, страны имеют вполне определенное представление о том, кто предпринимает какие-либо действия, что это за действия и в каком районе они реализуются.

До этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили позицию об отсутствии решения сирийского конфликта в военном ключе. По заявлению главы МИД, оба государства имеют диалоговый канал по Сирии в области военных ведомств, действующий в рамках деконфликтинга. Также в странах организованы контакты по линии министерств иностранных дел.