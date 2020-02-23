Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии

Анна Берестовая
03:20 23.02.2020
Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в области сирийского конфликта.
В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
© Фото: Juma Muhammad Keystone Press Agency Globallookpress

Механизм деконфликтинга в отношениях между США и Россией относительно Сирии действуют эффективно. Обе стороны разделяют единое представление о координации действий в данной области. Об этом в эфире Первого канала заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, приводимым ТАСС, страны имеют вполне определенное представление о том, кто предпринимает какие-либо действия, что это за действия и в каком районе они реализуются.

До этого Министр иностранных дел России Сергей Лавров обозначил, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили позицию об отсутствии решения сирийского конфликта в военном ключе. По заявлению главы МИД, оба государства имеют диалоговый канал по Сирии в области военных ведомств, действующий в рамках деконфликтинга. Также в странах организованы контакты по линии министерств иностранных дел.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.02.2020, 16:10
В Сирии официально открыта трасса Дамаск - Алеппо для гражданского транспорта
Дата22.02.2020, 14:44
«Гонка Героев. Зима» впервые прошла под Петербургом
Дата20.02.2020, 17:20
Российский лыжник Большунов победил в масс-старте на 34 км в рамках «Скитура»
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата22.02.2020, 18:19
В Минобороны Сербии заявили о поступлении из РФ первой партии ЗРПК «Панцирь-С1»
Дата20.02.2020, 10:28
Пермские патриоты читают стихи о войне: флешмоб #юнармияпомнит набирает обороты
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
04:40 В стране и мире
Парковка в Москве станет бесплатной 23 и 24 февраля
04:30 В стране и мире
Италия приняла декрет о борьбе со вспышкой коронавируса
03:49 В стране и мире
Тест на богатство: США ужесточают требования к финансовому положению иммигрантов
03:45 В стране и мире
Умер чемпион СССР по футболу Марьян Плахетко
03:20 В стране и мире
В МИД РФ оценили эффективность деконфликтинга России и США в Сирии
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Водители показали «Катюшу» из авто и дали «залп» в честь 23 февраля: видео
Возвращение «Друзей»: стало известно, когда выйдет новый эпизод сериала
Опубликовано постановление суда Италии на обыск в номерах Логинова и Касперовича
Назван неожиданный сценарий происхождения Земли
Современный и маневренный: американские СМИ отметили превосходство российского Су-35 над F-15EX
В авиарежиме: раскрыт реальный эффект от выключения гаджетов во время полета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.