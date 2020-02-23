В США могут изменить правила слежки за подозрительными людьми

В США обсуждают возможность внесения поправок в закон о слежке за американцами и иностранцами, вызывающими подозрение. Причиной данной инициативы является позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, неоднократно подвергавшего критике иностранную разведку (FISA), которая также попадает под действие поправок.

Американский лидер придерживается мнения, что изначально закон принимался для слежки за его предвыборным штабом. Предложение о внесении поправок уже воспринято общественностью неоднозначно. Разработка в данный момент находится на начальном этапе. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В соответствии с предложением сторонников законопроекта, уполномоченные органы будут уведомлять вызвавших подозрение людей после окончания слежки о ее проведении. Такая позиция соответствует предложению правозащитной организации Американского союза защиты гражданских свобод.