Третий человек умер от коронавируса в Италии

Число погибших от коронавирусной инфекции нового типа COVID-19 в Италии увеличилось до трех человек.

«Женщина умерла от осложнений, вызванных новым коронавирусом, в городе Кремона, Ломбардия. Она страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице в тяжелом состоянии», - заявил советник по благосостоянию региона Джулио Галлера.

По уточненным данным руководителя Национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли, число пострадавших увеличилось до 152, пишет ANSA .

На территории Ломбардии уже введен запрет на проведение любых массовых манифестаций, закрыты общеобразовательные учреждения. Подобные меры рассматривают власти Эмилии-Романьи, а на территории Пьемонте на неделю приостановлена работа университетов.

Незадолго до этого премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране будут полностью изолированы отдельные населенные пункты. Ограничения коснутся 11 коммун на севере страны, включая деревни около города Кодоньо в 60 километрах от Милана.