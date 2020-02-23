Ветер и гололедица: в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности. Предупреждение действует до девяти утра 24 февраля.

«Погода потенциально опасна. Местами гололедица», - говорится в сообщении Гидрометцентра.

В понедельник днем ожидается до + 4 градусов, ночью температура может опуститься до -2 градусов. Днем может периодически выглядывать солнце. Прогнозируется сильный, порывистый ветер.

Синоптики предупредили, что всю неделю, кроме вторника, 25 февраля, жителей столичного региона ожидают похолодание и сложные метеоусловия. Ожидаются снег, дождь, сильный ветер. В ночные часы будут заморозки, днем - столбики термометров будут подниматься до положительных показателей. Специалисты предупреждают, что резкие колебания атмосферного давления и так называемая «барическая пила» отрицательно скажутся на здоровье метеозависимых людей.