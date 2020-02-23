ЦПВС: российские военные провели наземное и воздушное патрулирование в САР

Военная полиция России продолжает патрулирование сирийско-турецкой границы по маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

В то же время, силами армейской авиации было проведено воздушное патрулирование из аэродрома Квайрес по маршруту: Метрас - Швайхан - Айн-Иса - Мишрака - Бир-Кантари - Бир-Хамид-Эль-Али - аэродром Квайрес.

По словам руководителя ЦПВС, за прошедшие сутки были проведены четыре гуманитарные акции в городе Алеппо, населенных пунктах Арамо провинции Латакия, Швихан провинции Ракка, Дейруна-Колуна провинции Хасеке.

Отмечается, что нуждающимся жителям Сирии было выдано 1150 продовольственных наборов общим весом 4,2 тонны.

Патрулирование прошло в соответствии с утвержденными планами и обошлось без происшествий.