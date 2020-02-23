В Новосибирске артиллеристы ЦВО организовали салют в честь Дня защитника Отечества

В Новосибирске артиллеристы 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа на берегу реки Обь устроили праздничный салют, приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества.

Яркое световое представление можно было наблюдать в течение 20 минут практически по всей территории города.

Из салютных установок 2А85 на базе автомобиля «Камаз» в небо было выпущено более 680 фейерверочных изделий «Вега» и «Ассоль», также военнослужащие совершили 120 залпов из 122 мм гаубиц Д-30.

Для проведения праздничного салюта были задействованы более 40 военнослужащих и около 15 единиц военной техники.