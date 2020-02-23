Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 79

В Италии растет число зараженных коронавирусом. Общее количество заболевших COVID-19 на территории страны сегодня составляет 79 человек. Один из них выздоровел и был выписан. Два случая болезни закончились летальным исходом. Об этом сообщил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров.

Боррели обозначил, что случаи заболевания были зарегистрированы в пяти регионах Италии. Наибольшее число заражений (54 человека) зафиксировано в Ломбардии.

18 зараженных пребывают в отделении интенсивной терапии, 11 человек находятся в изоляции у себя дома, так как особых симптомов вируса на данный момент у них не наблюдается. Еще 51 человек госпитализирован.