В Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества
В небо выпустили более 10 тысяч фейерверков.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов "ТРК Звезда"
В честь Дня защитника Отечества в Москве прошел праздничный фейерверк на 16 площадках города, основной из которых, по традиции, стала Поклонная гора.
Всего в небо над столицей было запущено 10 тысяч фейерверков, использованы 72 салютные установки и 18 артиллерийских пушек.
Отмечается, сценарий салюта был спроектирован с помощью специального программного обеспечения, которым оснащены салютные установки.
Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.