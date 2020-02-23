В Москве прогремел салют в честь Дня защитника Отечества

В честь Дня защитника Отечества в Москве прошел праздничный фейерверк на 16 площадках города, основной из которых, по традиции, стала Поклонная гора.

Всего в небо над столицей было запущено 10 тысяч фейерверков, использованы 72 салютные установки и 18 артиллерийских пушек.

Отмечается, сценарий салюта был спроектирован с помощью специального программного обеспечения, которым оснащены салютные установки.

Салют был дан военнослужащими отдельного гвардейского салютного дивизиона имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.