В Кремле состоялась презентация военно-технического форума «Армия-2020»

В Государственном Кремлевском Дворце прошла презентация Международного военно-технического форума «Армия-2020». Она состоялась в рамках торжественного вечера в честь Дня защитника Отечества.

Экспозиция была подготовлена Главным управлением научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны России.

В ходе мероприятия прошла регистрация гостей и участников на предстоящий форум, который является одной из крупнейших мировых площадок для проведения выставок вооружения, военной и специальной техники и включает обширную программу демонстрационных и научно-деловых мероприятий.



Шестой форум «Армия» пройдет с 23 по 29 августа совместно с Армейскими международными играми, одновременно с их самой зрелищной частью - конкурсом «Танковый биатлон».