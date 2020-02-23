Украинский канал показал советские фильмы на 23 февраля вопреки запрету

Украинский телеканал «Интер» в честь празднования Дня защитника Отечества показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.

На сайте телеканала в программе передач картины «В зоне особого внимания» и «Ответный ход» поставлены 22 и 23 февраля.

В анонсе к картинам было обращение: «Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается».

Накануне Национальный совет напомнил телеканалам о запрете трансляции фильмов и передач, которые могут создать «положительный образ работников государства-агрессора», пишет РИА Новости.

В 2014 году на территории Украины празднование Дня защитника Отечества было перенесено с 23 февраля на 14 октября.

В прошлом году «Интер» уже был оштрафован Нацсоветом за трансляцию концерта, посвященного 9 мая.