Трамп надеется на примирение России и Украины
Американский президент считает, что примирение сторон станет важным для всего мира.
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В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
«Если бы они поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира», - цитирует ТАСС американского лидера.
Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о своем желании провести выборы на всей территории Крыма в октябре в рамках украинского законодательства.