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Ситуация в Идлибе: каковы намерения Эрдогана в отношении Сирии

Владислав Кустов
21:20 23.02.2020
Турция продолжает стягивать силы в Идлиб. Причиной является то, что из сирийской провинции в республику якобы бегут сотни тысяч сирийцев.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

Внимание мира сейчас приковано к ситуации вокруг сирийского Идлиба, где находится последний очаг террористов, и последнее препятствие на пути к миру в регионе. Обстановка там резко обострилась на прошлой неделе.

В населенном пункте Нейраб бандиты пошли в атаку на сирийские позиции. Тактику устрашения они позаимствовали у бандитов из запрещенной в России группировки ИГИЛ*. Теперь их атаки поддерживают не самодельные гаубицы и реактивные установки, а хорошо обученные артиллеристы. Турецкие пушки и батареи РСЗО бьют по позициям сирийских правительственных сил. Под удар попадают мирные кварталы.

Во время артиллерийского налета пострадали и четверо сирийских военнослужащих. Это первый случай именно скоординированных действий турецкой армии и боевиков против правительственных сил.

Ответные удары сирийской артиллерии далеко не так эффективны. Им приходится очень тщательно выбирать цели, ведь если попасть по туркам, то не избежать нового обострения. От обстрелов боевики прячутся в пещерах. Под землей в плотной и скалистой породе они прокопали десятки километров туннелей. В провинции Алеппо сирийские военные обнаружили целый подземный город, где террористы собирали беспилотники, хранили боеприпасы и готовили новые атаки. Общая протяженность этих тоннелей до сих пор неизвестна. Какую-то часть разминировала сирийская армия.

С воздуха сирийскую армию поддержали фронтовые бомбардировщики Су-24 российских ВКС.

«Для недопущения выхода бандформирований вглубь сирийской территории по просьбе сирийского командования самолетами Су-24 ВКС России был нанесен удар по прорвавшимся вооруженным формированиям террористов. Это позволило сирийским войскам успешно отбить все атаки», - говорится в заявлении представителя ЦПВС генерал-майора Сергея Жмурина.

Получается парадокс - фактически президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перешел уже к прямой поддержке террористов. Стали известны факты поставки Турцией «джихадистам» комплексов ПЗРК. И это при том, что многие турецкие наблюдательные пункты остались уже в тылу у сирийской армии.

Предполагаемой целью мог быть российский бомбардировщик. Но, видимо, не получилось, все боевые машины благополучно приземлились на базе ВКС в Хмеймиме.

Огонь артиллерии прекратился только после того, как с турецким командованием связались российские офицеры, но Эрдоган уже назвал происходящее в Идлибе настоящей войной.

Турки собираются воевать исключительно с сирийцами. Глава Минобороны Турции выступил с официальным заявлением, что в республике даже в мыслях не допускают вооруженный конфликт с Россией.

Страна продолжает стягивать силы в Идлиб. Причиной является то, что из Идлиба в Турцию якобы бегут сотни тысяч сирийцев, и это нужно остановить. Так что миссия турецкой армии в регионе позиционируется как гуманитарная. Вот только доказательств этому не найти - российские военные проверили тщательно.

Как предотвратить превращение пока локального конфликта в полномасштабную войну между Турцией и Сирией, в телефонном разговоре обсудили Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Но самое большое внимание было приковано к переговорам президентов России и Турции. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган созвонились в пятницу, и, кажется, если не договорились окончательно, то согласовали позиции и условились поддерживать контакты по военной линии. Чтобы избежать возможных столкновений, к примеру, в небе над Сирией.

Перелом в войне Сирии против терроризма был достигнут благодаря российской поддержке, которую наша страна оказала по просьбе президента Башара Асада. До начала военной операции запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ* контролировала 90% страны, а правительственные войска были прижаты к Средиземному морю и находились на грани капитуляции. После того, как на помощь позвали российских военных, ситуация изменилась. Сейчас террористы окружены в Идлибской зоне деэскалации, а на большей части страны люди возвращаются к мирной жизни. Официальный Дамаск до сих пор требует, чтобы иностранные военные, которые находятся на территории Сирии фактически на положении оккупантов, покинули территорию страны. Но ни турки, ни американцы, которых в страну тоже никто не приглашал, захваченные территории оставлять не собираются.

«С одной стороны, месторождения нефти, территория, на которой добывается нефть, контролируется Соединенными Штатами. Там идет неприкрытое бесцеремонное разграбление богатств, которые принадлежат Сирии и сирийскому народу. С другой стороны, запрещается подвоз нефти туда», - заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.

В Вашингтоне утверждают, что нефть они якобы охраняют от Башара Асада. В российском МИД уже заявляли, что прибыль за счет незаконного вывоза черного золота может достигать 30 миллионов долларов в месяц. Чем дольше обстановка в стране будет оставаться нестабильной, тем больше можно будет выкачивать нефть из сирийских месторождений. Но кажется, что в Совбезе ООН эти факты в расчет не принимают. Представитель США Келли Крафт обвиняет Россию и Сирию в эскалации ситуации.

«России тут дают советы, что ей делать и как. Мы тоже можем дать несколько рекомендаций. Во-первых, необходимо перестать защищать боевиков. Обеспечить политическое прикрытие террористам, заставить правительство Сирии пойти с ними на переговоры не получится», - сказал постпред РФ в ООН Василий Небензя. 

Террористы уже не раз пользовались подобными переговорами,  чтобы рассредоточиться по отдаленным провинциям и якобы вернуться к мирной жизни, а на деле образовать спящие ячейки, которые будут готовы вступить в бой за считанные часы. Между тем гуманитарная катастрофа в Идлибской зоне деэскалации усугубляется с каждым днем. И бандитам противоречия, которые накопились в регионе, только на руку.

*ИГИЛ - организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

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