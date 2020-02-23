В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек

Количество зараженных новым типом коронавируса 2019-nCoV в Италии увеличилось до 132 человек. Об этом сообщил руководитель Национальной службы гражданской обороны страны Анджело Борелли.

«Двое из них скончались, один выздоровел», - уточнил он.

По словам Борелли, на данный момент 129 человек остаются под наблюдением, среди которых 54 госпитализированы, 26 находятся в отделениях интенсивной терапии.

Отмечается, что заболевание было выявлено сразу в нескольких регионах Италии - Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья и Пьемонте.

В Ломбардии введен запрет на проведение любых массовых манифестаций и закрыты школы, такие же меры рассматривают власти Эмилии-Романьи, на территории Пьемонте на неделю приостановлена работа университетов.

Помимо этого в Риме находятся двое туристов-пенсионеров из Китая, у которых в конце января диагностировали опасную инфекцию. Однако 22 февраля тест на коронавирус у одного из них показал отрицательный результат.

Борелли также заявил, что в случае необходимости готовы размещать зараженных на объектах вооруженных сил, где будет введен карантин, пишет РИА Новости.