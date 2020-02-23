Удар в теории и на практике: против кого репетируют войну в Европе

На территории Европы в эти дни происходит масштабнейшая переброска американских солдат и техники. Там начались крупнейшие за последние четверть века учения НАТО. В рамках проведения «Защитник Европы-2020» к границам России направились десятки тысяч солдат и сотни единиц техники: 85 танков Abrams, 30 самоходок Paladin, 45 бронетранспортеров, крупнокалиберные пулеметы, минометы - солдаты из США будто собрались на войну. Военную технику для учений доставят по морю в Европу, а 20 тысяч военнослужащих перебросят через Атлантику на военно-транспортных самолетах.

За последние четверть века это самые масштабные учения НАТО в старом свете. Общая численность участников составит почти 40 тысяч человек. В литовском Пабраде, почти на границе с Белоруссией, уже маневрируют американские танки. Это якобы и есть цель учений - проверить, насколько быстро в случае необходимости на территории Европы можно развернуть группировку сил, состоящую из военных разных стран. Командуют учениями офицеры из США.

В НАТО утверждают, что просто отрабатывается оперативная переброска войск на восток, и с Россией эти учения никак не связаны. Вот только у военных такие учения называют по-другому. Это стратегическое развертывание сил.

«Несколько раз бывал на таких учениях и спрашивал у разработчиков легенды этих учений. И там часто звучало, что эти учения проводят с целью защиты маленькой демократической страны от большой грозной и ядерной. Вы, наверное, знаете, кто такая страна большая грозная и ядерная», - говорит военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

По тому, как в этот раз располагаются две группировки НАТО в Восточной Европе, становится понятно, что одна из задач операции, если не главная ее цель - это отработка захвата Калининградской области. Ее фактически берут в кольцо. С севера и юга - со стороны Польши и Литвы.

«Очевидно, эти тренировки направлены против Калининграда. Чем интересна эта область? Это территория России, которая как бы вне ее территории. И там расположена одна из крупнейших российских военных баз. Западные страны мечтают эту территорию оккупировать и использовать для своих военных целей. Давайте не забывать об одном документе, опубликованном около года назад, где сказано о захвате Балтийского региона и Калининграда. И захват предполагается как с суши, так и с моря. Итак. Почему Калининград? Потому что это часть России. Россия - основная цель», - уверен политический аналитик Лукас Лейрос.

Причина, по которой НАТО не дает покоя Калининградская область - в стратегическом положении самого западного региона России. В военном смысле это огромная база, прекрасно защищенная и вооруженная. Постоянные угрозы со стороны НАТО вызывают обеспокоенность в России.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Риме, обращаясь к европейским журналистам, подчеркнул, что действия Североатлантического альянса не имеют ничего общего с безопасностью Европы. Напряжение создается искусственно, а в регионе хватает куда более серьезных проблем.

«В Европе, наряду с усилением напряженности, в отношениях России и НАТО наблюдается рост терроризма, киберпреступности, незаконной миграции. Для противодействия этим угрозам было полезно объединить усилия», - заявил глава Минобороны России.

Но НАТО все активнее на востоке. За последние два года было проведено более сотни учений. Самые масштабные прошли у границ с Россией. «Железный волк-2» и «Железный меч» - на территории Литвы, «Сабельный удар» и «Анаконда» - в Польше и Латвии. А в ноябре 2018-го в Норвегии состоялись масштабные военно-морские учения НАТО «Единый трезубец». В первую очередь, они запомнились масштабом потерь. Американский десантный корабль повредил шторм, на канадских - случились пожары, а норвежский ракетный фрегат случайно столкнулся с греческим нефтяным танкером и затонул. И это не считая многочисленных происшествий на дорогах.

То, что вооруженные силы НАТО настолько свободно могут передвигаться по территории Восточной Европы, еще 30 лет назад казалось чем-то из разряда фантастики. НАТО расширялось, но должно было остановиться на границе западной и восточной Германии, находившейся в орбите влияния СССР. Первому президенту Советского союза Михаилу Горбачеву это обещали и госсекретарь США Джеймс Бейкер, и канцлер ФРГ Гельмут Коль. Но после объединения Германии уже в 1997 году предложение вступить в НАТО получили Чехия, Венгрия и Польша, а потом еще десять восточноевропейских стран. Пока в России возрождали промышленность и реформировали армию, Североатлантический альянс оказался почти вплотную у наших границ. И не было никакой официальной договоренности о нерасширении на восток, утверждают в военном блоке.

«Российские политики были очень наивными в политическом смысле. Они на самом деле не понимали, что НАТО, в особенности Вашингтон, делает против России. Американцы обещали русским не расширять НАТО на восток. Но сейчас НАТО действует против своего обещания. Россия разочарована, Россия знает, что теперь не может полагаться на обещания западных государств», - говорит депутат бундестага Александр Ной.

В немецком бундестаге говорят, что провоцировать Россию, тем более, накануне 9 мая, - опасно.

«Я не могу понять. Не наигрались? Разве? Не похоронили 100 миллионов человек? Как быстро забываем мы это! И мы все понимаем, и большинство депутатов бундестага, понимают, что безопасность на европейском континенте можно сохранить только в дружбе и в добрососедских отношениях с Россией. И дай бог, чтобы мы успели остановить эту машинку. Мы работаем над этим», - говорит депутат бундестага, член комиссии по международным делам Альдемар Херц.

Депутаты бундестага готовят официальный протест. Скоро он будет рассмотрен в немецком парламенте. Весьма осторожно относительно учений «Защитник Европы» высказываются и другие члены НАТО: Италия не участвует вовсе, представители Франции и Бельгии, где будут размещены дополнительные силы союзников, хранят молчание. Ведь никому неизвестно, какая часть американских солдат после учений останется в Европе и долго ли старому свету оставаться военной базой для США.